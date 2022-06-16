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Набиуллина заявила о невозможности отмены ограничений на продажу валюты во время санкций

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Отменить ограничения на продажу наличной валюты в России сейчас не представляется возможным. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

«Что касается ограничений на наличную валюту, которые были введены до сентября. В условиях сохранения санкций говорить о том, что все ограничения будут сняты, невозможно», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что эти ограничения были введены в ответ на то, что были наложены жесткие санкции на финансовый рынок России, когда в страну запретили ввоз долларов и евро. Однако постепенно многие ограничения снимаются.

Ранее в четверг Набиуллина заявила, что в текущих экономических условиях необходимо переосмыслить ценность экспорта, перенаправив его на внутренний рынок. По ее словам, Россия сейчас стала терять средства от участия в международном разделении труда. Речь идет о том, что экспорт продукции происходит со скидками, а импорт с премией.

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