Комбинат «Очаково» может начать производство яблочного сидра

На МПБК «Очаково» планируют наладить производство яблочного сидра, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, из-за геополитического кризиса многие производители алкогольных напитков ушли с российского рынка. Поэтому на комбинате «Очаково», который специализируется на производстве пива и кваса, задумались о производстве яблочного сидра. Ранее компания не выпускала сидр. Комбинат заинтересован в тех сегментах рынка, которые могут освободиться после ухода иностранных компаний.

Уточняется, что «Очаково» подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Will's. Заявка подана в категории сидра, на упаковке продукта будут изображены яблочное дерево и надпись «Apple Cider» с пометкой «Продукт натурального брожения».

Ранее директор представительства международной бренд-консалтинговой компании «Минале Таттерсфилд» в России Алексей Гончаренко рассказал о вероятности возвращения иностранных компаний на российский рынок.