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Число сделок по покупке нескольких квартир в новостройках Москвы выросло почти в два раза

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В период с января по апрель 2022 года число сделок по покупке нескольких квартир за раз в новостройках Москвы выросло почти в два раза. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков bnMap.pro.

Число оптовых сделок с жильем в январе—апреле этого года выросло до 980 сделок. Причем доля таких сделок из общего объема зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) выросла с 2,9% в 2021 году до 4,6% в Москве. В Новой Москве этот показатель вырос с 1,4% до 2,2%, а в Подмосковье — с 3,2% до 4,6%.

Эксперты сошлись во мнении, что сделки по покупке нескольких квартир заключаются ради инвестиционных целей. В частности, серьезные экономические потрясения еще больше толкают людей к покупке недвижимости. Кроме того, из-за ограничений на покупку жилья в Европе и сложностей с покупкой валюты люди переключились на столичное жилье в виду отсутствия других возможностей для вложения средств.

Аналитики посчитали, что текущая активность инвесторов идет вразрез с обстановкой на рынке недвижимости, когда объем продаж падает. Однако сейчас такие вложения происходят из-за того, что покупатели просто хотят защитить свои средства от инфляции. При этом речь о приумножении средств, как раньше, не идет.

15 июня ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Авито Недвижимость» сообщил, что количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке в крупнейших городах России за май увеличилось на 10,7% относительно апреля.

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