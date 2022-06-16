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Эксперт Островский: цена в $200 за баррель обрушит мировой рынок нефти

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Charlie Riedel/AP

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский полагает, что уже в ближайшем будущем мир увидит исторические рекорды стоимости барреля нефти. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Глобальный рынок нефти могут обрушать как минимальные, так и максимальные цены, полагает эксперт.

«Она будет больше $150, а дальше вполне реальным видится и восхождение до $200 за баррель», — заявил Островский.

Такая цена может привести к коллапсу рынка,— подавляющее большинство инвесторов столкнутся с убыточными вложениями. Затем цены начнут опускаться.

«Если говорить о нижней планке стоимости «черного золота», то тут следует проанализировать рентабельность добычи, а она — разная для каждой страны», — пояснил специалист.

По его словам, цена нефти менее $50 за баррель сделает добычу убыточной, как минимум, для США, но она должна продержаться на этой отметке хотя бы год.

14 июня стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $125 за баррель впервые с 9 марта текущего года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что за месяц цена на нефть эталонной марки Brent может вырасти до $130–135 за баррель.

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