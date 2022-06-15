Reuters сообщило, что США с конца февраля увеличили финансирование разработчиков VPN-сервисов

Американское агентство мировых медиа (USAGM) с начала российской спецоперации на Украине существенно повысило финансирование трех технологических компаний, занимающихся разработкой VPN-сервисов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение пятерых источников в отрасли, знакомых с ситуацией.

Финансирование увеличили, чтобы помочь россиянам обходить блокировки со стороны Роскомнадзора. Почти на 50% вырос объем инвестиций в компании nthLink, Psiphon и Lantern. Деньги предназначались именно для поддержки российских пользователей.

В период с 2015 по 2021 год эти VPN-сервисы получили финансирование в размере не менее $4,8 млн. С февраля общий объем финансирования, выделенного компаниям, увеличился почти вдвое.

В середине марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о блокировке около 20 сервисов VPN в России. По словам депутата, Роскомнадзор ежедневно блокирует VPN, однако «это не такая простая задача».

В начале июня в Роскомнадзоре подтвердили, что VPN-сервис Proton подлежит блокировке, так как является средством обхода ограничений на запрещенные в России сайты.