Сбер запустил новый пенсионный продукт

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал, что Сбер запустил новый продукт — индивидуальный пенсионный план «Надежное завтра». По его слвоам, он не имеет аналогов.

Царев отметил, что продукт помогает сформировать надежный финансовый резерв, который можно потратить не только на достойные пенсионные выплаты, но и на покупку жилья или лечение от серьезных заболеваний.

«Опросы, которые мы регулярно проводим, показывают, что россияне хотели бы после окончания карьеры сохранить привычный уровень жизни. И наш новый продукт поможет сделать этот процесс простым и удобным, не требующим специальных финансовых знаний и дополнительных усилий. Напомню, что накопления на пенсию надежно защищены законом, инвестиционный доход по ним не может быть отрицательным. Это позволяет рассматривать «Надежное завтра» как финансовый резерв на все случаи жизни», — заявил он.

Так, ИПП «Надежное завтра» от СберНПФ поможет россиянам сформировать навыки эффективного финансового поведения и обеспечить себе достойное будущее после окончания трудовой карьеры. Первоначальный минимальный взнос по программе составляет 50 тыс. рублей, минимальный текущий взнос — 5 тыс. рублей. Оформить ИПП «Надежное завтра» может человек в возрасте от 18 до 70 лет в любом офисе Сбера.

Также после выхода на пенсию, причем раньше установленных для выплат от государства сроков — в 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, вкладчик сможет получать дополнительные выплаты в течение не менее пяти лет, при этом СберНПФ продолжит инвестировать средства пенсионных резервов и начислять инвестиционный доход. При необходимости клиент может получить всю сумму накоплений, включающую инвестиционный доход, единовременно.

Пенсия по программе «Надежное завтра» также может быть выплачена досрочно в случае получения инвалидности, достижения выслуги лет или потери кормильца. Клиент по собственному желанию может выйти из программы досрочно, не дожидаясь наступления пенсионного возраста.