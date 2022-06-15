Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
США считают, что ВСУ теряют убитыми до 100 человек в сутки 20:58
Вице-президент КХЛ Каменский высказался о прогрессе нападающего... 20:57
Гинцбург призвал «не отмахиваться» от ситуации со вспышкой оспы обезьян 20:54
Британский министр обороны посетит Турцию, чтобы обсудить заявки в НАТО Швеции и... 20:53
Глава Пентагона рассказал, что входит в новый пакет военной помощи США Украине 20:39
Зарипов о Радулове в «Ак Барсе»: соберет все свое горячее говно... 20:38
Samsung выпустила улучшение камеры для смартфона из заброшенной серии 20:26
The Telegraph: двое бывших американских военных попали в плен на Украине 20:22
Дипломатическая академия МИД РФ рекомендовала ООН вывести удобрения и сырье из-под санкций 20:21
Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав РФ, сохранив слово «республика»... 20:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Сбер запустил новый пенсионный продукт

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал, что Сбер запустил новый продукт — индивидуальный пенсионный план «Надежное завтра». По его слвоам, он не имеет аналогов.

Царев отметил, что продукт помогает сформировать надежный финансовый резерв, который можно потратить не только на достойные пенсионные выплаты, но и на покупку жилья или лечение от серьезных заболеваний.

«Опросы, которые мы регулярно проводим, показывают, что россияне хотели бы после окончания карьеры сохранить привычный уровень жизни. И наш новый продукт поможет сделать этот процесс простым и удобным, не требующим специальных финансовых знаний и дополнительных усилий. Напомню, что накопления на пенсию надежно защищены законом, инвестиционный доход по ним не может быть отрицательным. Это позволяет рассматривать «Надежное завтра» как финансовый резерв на все случаи жизни», — заявил он.

Так, ИПП «Надежное завтра» от СберНПФ поможет россиянам сформировать навыки эффективного финансового поведения и обеспечить себе достойное будущее после окончания трудовой карьеры. Первоначальный минимальный взнос по программе составляет 50 тыс. рублей, минимальный текущий взнос — 5 тыс. рублей. Оформить ИПП «Надежное завтра» может человек в возрасте от 18 до 70 лет в любом офисе Сбера.

Также после выхода на пенсию, причем раньше установленных для выплат от государства сроков — в 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, вкладчик сможет получать дополнительные выплаты в течение не менее пяти лет, при этом СберНПФ продолжит инвестировать средства пенсионных резервов и начислять инвестиционный доход. При необходимости клиент может получить всю сумму накоплений, включающую инвестиционный доход, единовременно.

Пенсия по программе «Надежное завтра» также может быть выплачена досрочно в случае получения инвалидности, достижения выслуги лет или потери кормильца. Клиент по собственному желанию может выйти из программы досрочно, не дожидаясь наступления пенсионного возраста.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2022: Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть