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Биржевые цены на газ в Европе поднялись с начала открытия торгов на 21%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена газа в Европе впервые поднялась выше $1 300 за 1 тыс. куб. м., прибавляя 21% с начала дня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость топлива стала расти после сообщения «Газпрома» о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток»

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги 15 июня на уровне $1069 за тысячу кубометров. Это на 2,4% выше расчетной цены дня ранее. Тогда показатель был равен $1043,5. К 16:00 ( мск) котировки снова начали стремительно расти. В 16:52 ( мск) цена поднялась выше $1200.

Максимум торгов пока составляет $1317 за тыс. куб.м. (+21,08%).

Ранее 15 июня «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС «Портовая». С 16 июня компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн кубометров газа в сутки.

Затем пресс-служба компании сообщила о сокращении экспорта газа в страны дальнего зарубежья за период с 1 января по 15 июня текущего года почти на 30%.

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