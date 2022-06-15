В IKEA подтвердили поиск покупателей бизнеса в России

Представитель шведской компании IKEA Хеена Сайни подтвердила начало поиска возможных покупателей бизнеса компании в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы не располагаем подтвержденными деталями [о продаже российского бизнеса], так как только приступили к процессу поиска подходящих покупателей наших производственных активов в России», — сказала она.

15 июня в IKEA сообщили о продаже четырех фабрик в России и сокращении масштаба бизнеса.

В компании заявили, что не видят возможностей возобновить продажи в обозримом будущем из-за усложнившейся ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок. Отмечается, что продажи в магазинах и онлайн пока остаются «на паузе», при этом компания намерена распродать товары, которые находятся на складах.

Ранее гендиректор мебельной сети Hoff Максим Гришаков рассказал, что компания готова рассмотреть возможность покупки активов IKEA в России.