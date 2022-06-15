Hoff может купить активы IKEA в России

Гендиректор мебельной сети Hoff Максим Гришаков заявил, что компания готова рассмотреть возможность покупки активов IKEA в России, передает РИА «Новости».

Как рассказал Гришаков, в связи с сокращением бизнеса IKEA в России любой крупный игрок на российском рынке будет вынужден изменить свою стратегию.

«Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения — это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — отметил он.

Гендиректор компании отметил, что в Hoff заинтересованы в развитии стратегии по расширению их доли на рынке.

По его словам, предложений к ним пока не поступало и пока рано говорить о том, какие именно площадки заинтересуют компанию.

Он также добавил, что захват доли на рынке – это комплексный процесс, в котором не достаточно просто открыть новые площади и фабрики.

Ранее в IKEA сообщили о продаже четырех фабрик в России и сокращении масштаба бизнеса.

В компании заявили, что не видят возможностей возобновить продажи в обозримом будущем из-за усложнившейся ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.