«Тяжмаш» поставит USM Urban Mining оборудование для нового проекта в области «зеленой» металлургии

Машиностроительный завод «Тяжмаш» и компания Zincum, входящая в группу USM Urban Mining (дочерняя структура холдинга USM Алишера Усманова), договорились о поставке оборудования для производства оксида цинка. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022.

В документе речь идет речь о поставке полного комплекса оборудования для завода по производству оксида цинка из пыли газоочисток электросталеплавильных цехов.

В данный момент завод Zincum строится в г. Железногорске Курской области.

Уточняется, что уникальное оборудование будет сконструировано и изготовлено в России впервые.

Как сообщил Максим Макарушин, директор бизнес-единицы по общепромышленному оборудованию «Тяжмаш», заключение контракта с Zincum начинает новый этап развития компании — поставки под нужды заказчика целиком производственного комплекса с разработкой инжиниринга.

Он отметил, что работа на проекте позволит расширить компетенции и номенклатуру выпускаемой продукции в сегменте вращающихся печей.

По словам генерального директора USM Urban Mining Павла Митрофанова, выбор «Тяжмаша» в качестве поставщика оборудования позволит реализовать проект Zincum в максимально сжатые сроки, что крайне важно для партнеров, рассматривающих варианты ответственной утилизации пыли электросталеплавильных цехов.

Напомним, экологический проект Zincum — это переработка пыли по принципу безотходного производства. Zincum является проектом нового направления Urban Mining в холдинге USM по производству оксида цинка из вторичных источников.