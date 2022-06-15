В Минпромторге заявили, что в России с осени 2021 года не производят вакцины от COVID-19

В России с ноября 2021 года перестали производить вакцины от COVID-19 из-за снижения темпов вакцинации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение первого замглавы Минпромторга страны Василия Осьмакова.

Он отметил, что в настоящее время на складах хранится достаточное количество вакцин — около 100 млн доз.

«Еще в ноябре, да, конечно. Зачем их производить, если запасов там до сих пор под 100 миллионов доз на складах лежат. Темпы вакцинации упали — пандемия благополучно закончилась», — сказал в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о производстве препарата.

Ранее 15 июня в центре им. Гамалеи заявили, что вакцина «Спутник V» на 97% эффективна против штамма коронавируса «омикрон» при условии бустирования «Спутником Лайт» или ревакцинации «Спутником V».

До этого в тот же день инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» подтвердил появление в России более заразного варианта «омикрона» BA.4. Сильнее всех, как и до этого, рискуют заразиться ранее не вакцинированные люди.