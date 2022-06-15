На Украине признали устойчивость российской экономики

Заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка в интервью для издания Politico заявил, что западные санкции против России оказались неэффективными.

«Кажется, Россия более устойчива к санкциям, чем мы думали сначала. Изначально предполагалось, что последствия санкций будут все более и более заметными. Но, похоже, доходы от сырьевых товаров обеспечивают стабильность государственных финансов России», — заявил Качка.

Он указал на тот факт, что Центральный банк России, изначально резко поднявший ключевую ставку до 20%, постепенно смог снизить ее до значений периода до специальной военной операции — 9,5%.

По мнению Качки, единственным путем ослабления экономики России является отказ не только от нефти, но и от газа, и от стальных полузаготовок, которые поставляет российская металлургическая промышленность.

Ранее в НИУ ВШЭ спрогнозировали замедление темпов роста ВВП на 1-1,5% в год из-за санкций.