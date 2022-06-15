На прилавках в российских магазинах может оказаться меньше чая в пакетиках, чем весового

Доля чая в пакетиках в российских торговых сетях может уменьшиться из-за того, что производители столкнулись со сложностями в поставках фильтровальной бумаги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии.

По его словам, дело в том, что товарный код фильтровальной бумаги попал в санкционные списки. А такую бумагу в России не производят. В связи с этим на прилавках в магазинах покупатели найдут больше рассыпного чая в пачках.

«Фильтровальная бумага в России не производится, а импортируется, например, из Германии, Китая, Турции. Код товарной номенклатуры, по которому в РФ импортируется много различных фильтровальных материалов, включая и пищевую фильтровальную бумагу, попал в санкционный пакет», — сказал Чантурия.

Как отметил директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, действительно Россия не производит фильтровальную бумагу. В связи с этим производители чая ищут новых поставщиков.

В начале мая Чантурия предупреждал о риске дефицита чая из-за обнуления ввозных пошлин.