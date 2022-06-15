Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа

Итальянская энергетическая организация Eni получила от российской компании «Газпром» уведомление об ограниченном сокращении поставок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую корпорацию.

«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%», — уточнили в предприятии.

Как обратили внимание в Eni, обстоятельства сокращения поставок газовых ресурсов и ограничений со стороны Москвы пока не приводятся.

«Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», — добавил пресс-секретарь.

Ранее «Газпром» объяснил снижение прокачки газа по «Северному потоку» задержкой у Siemens.

Также в «Газпроме» рассказывали, что подают в Европу 41,9 млн кубометров газа через Украину.