Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минфине назвали фейком сообщения о намерениях «заморозить»... 14:56
Россиянин убил жену, которую застал с любовником 14:51
Алена Жигалова указала на провальный рейтинг нового хита Макса Барских 14:51
Корвет ТОФ «применил» противолодочный ракетный комплекс 14:48
Замминистра экономики Украины рассказал о степени устойчивости РФ к санкциям 14:48
На Украине признали устойчивость российской экономики 14:46
Эксперт ООН: военные Мьянмы вырывали детям ногти во время допросов 14:45
ТРТ: Россия, Украина и Турция создали канал связи по вывозу зерна из украинских... 14:45
Кадыров рассказал о состоянии здоровья Путина 14:44
Госдума приняла закон об упрощенной выдаче зарубежным IT-специалистам вида... 14:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа

«Газпром» направил итальянской Eni уведомление о сокращении поставок газа 15 июня на 15%

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Итальянская энергетическая организация Eni получила от российской компании «Газпром» уведомление об ограниченном сокращении поставок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянскую корпорацию.

«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%», — уточнили в предприятии.

Как обратили внимание в Eni, обстоятельства сокращения поставок газовых ресурсов и ограничений со стороны Москвы пока не приводятся.

«Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», — добавил пресс-секретарь.

Ранее «Газпром» объяснил снижение прокачки газа по «Северному потоку» задержкой у Siemens.

Также в «Газпроме» рассказывали, что подают в Европу 41,9 млн кубометров газа через Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть