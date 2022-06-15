В МЭА заявили о росте запасов нефти в мире на 77 млн баррелей в апреле

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов за апрель 2022 года выросли на 77 млн баррелей, однако до сих пор ниже средних пятилетних показателей. Об этом сообщается на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

«После почти двухлетнего снижения мировые запасы нефти в апреле выросли на 77 миллионов баррелей», — отметили в агентстве.

В докладе добавили, что запасы стран ОЭСР также выросли — на 42,5 млн баррелей. Это произошло благодаря выпуску государственных запасов в размере 1 млн баррелей в сутки. Однако запасы в ОЭСР были на уровне 2,669 млрд баррелей, что на 290,3 млн баррелей ниже средних показателей в период с 2017 по 2021 год.

В МЭА уточнили, что запасы ОЭСР в мае выросли еще на 6 млн баррелей.

14 июня члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон направили запросы министру энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм касательно нефтяных резервов страны. Как считают политики, нынешняя администрация США «стремительно опустошает» запасы топлива страны. При этом команда президента Джо Байдена якобы не ведет разработку альтернативных планов касательно использования нефтяных ресурсов.