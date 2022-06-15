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Мантуров не согласился с заявлениями о неэффективности импортозамещения

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в России неэффективной. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам Мантурова, все ранее утвержденные планы удалось выполнить.

«Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной», — добавил Мантуров.

Как отметил министр, свыше 20 отраслевых планов, утвержденных в конце 2014 года, удалось выполнить в соответствии с поставленными целями.

«У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день», — отметил он.

Импортозаместить все в одночасье дорого и не принесет положительного экономического эффекта, заключил Мантуров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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