Мантуров: Минпромторг намерен заключить как минимум 10 специнвестконтрактов до конца года

Руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует до конца года заключить как минимум десять специнвестконтрактов (СПИК) в таких отраслях как автопром, химпром, металлургия, промышленность стройматериалов и лесная промышленность. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Министр отметил, что работа по заключению СПИК продолжается в штатном режиме.

Мантуров подчеркнул, что до конца 2022 года ведомство планирует заключить минимум десять соглашений в автопроме, которые подразумевают выпуск тяговых аккумуляторных батарей, автотранспортных средств с гибридной силовой установкой, а также в сфере химической промышленности, металлургии, промышленности стройматериалов и лесной ромышленности.

По его словам, на июнь 2022 года запланирована межведомственная комиссия по рассмотрению заключения СПИК в сфере автомобильной промышленности — инвестконтрактов по производству низкопольных автобусов и грузовых автомобилей на газовом топливе.

Ранее Мантуров рассказал об обеспечении заказами предприятий авиационной промышленности страны.