Центробанк: 40% «черных кредиторов» в России маскируются под ломбарды

В 2022 году мошенники, которые нелегально выдают гражданам денежные ссуды, стали чаще мимикрировать под ломбарды. Об этом сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в беседе с «Газетой.Ru».

«Эта схема появилась несколько лет назад, но особенно актуальна стала в этом году. Ее использует более 40% нелегальных кредиторов», — заявил эксперт.

Лях отметил, что ломбарды после отзыва лицензии Центробанка нередко продолжают оказывать гражданам услуги, в том числе – незаконно их кредитовать. Иногда под одной вывеской могут скрываться несколько организаций: как легальный ломбард, так и ИП, комиссионный магазин, занимающийся «черным кредитованием».

«То есть человек изначально идет в ломбард, но в итоге договор заключается с комиссионкой, отдельным ИП. И все платежи проводятся по его счетам», — пояснил Лях.

В прошлом году регулятор предупреждал, что в интернете появились мошенники, маскирующиеся под Банк России. Они предлагали своим жертвам получить финансовую поддержку от государства в период пандемии, а в результате получали их банковские данные и обнуляли счета.