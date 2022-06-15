Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
TAC: власти США уничтожили фермерство из-за санкций против России 10:20
Лыжник Большунов допустил, что норвежских спортсменов заставляют критиковать россиян 10:20
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан 10:15
Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА 10:10
Сервис SuperJob выяснил, что каждый четвертый житель России не любит свою работу 10:08
В Иркутске школьник поджигал тополиный пух и случайно сжег иномарку 10:08
На Украине оценили объем транзита российского газа в сутки 10:06
В Энгельсе мужчина, который домогался своего малолетнего пасынка, получил 13 лет... 10:05
Представитель Эмбер Херд опроверг слухи о ее увольнении из сиквела... 10:03
На Украине погиб российский военный корреспондент Сергей Постнов 10:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Центробанк: 40% «черных кредиторов» в России маскируются под ломбарды

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

В 2022 году мошенники, которые нелегально выдают гражданам денежные ссуды, стали чаще мимикрировать под ломбарды. Об этом сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в беседе с «Газетой.Ru».

«Эта схема появилась несколько лет назад, но особенно актуальна стала в этом году. Ее использует более 40% нелегальных кредиторов», — заявил эксперт.

Лях отметил, что ломбарды после отзыва лицензии Центробанка нередко продолжают оказывать гражданам услуги, в том числе – незаконно их кредитовать. Иногда под одной вывеской могут скрываться несколько организаций: как легальный ломбард, так и ИП, комиссионный магазин, занимающийся «черным кредитованием».

«То есть человек изначально идет в ломбард, но в итоге договор заключается с комиссионкой, отдельным ИП. И все платежи проводятся по его счетам», — пояснил Лях.

В прошлом году регулятор предупреждал, что в интернете появились мошенники, маскирующиеся под Банк России. Они предлагали своим жертвам получить финансовую поддержку от государства в период пандемии, а в результате получали их банковские данные и обнуляли счета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть