Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Двое детей умерли от удушья после того, как родители случайно заперли их в машине 20:25
Постпред США: НАТО старается приспособиться к требованиям Киева о новом оружии 20:22
Экс-игрок «Зенита» Игонин объяснил, как Бакаеву заслужить любовь болельщиков клуба 20:20
Банк России признал недопустимым установление комиссий за использование счетов и... 20:20
Юрия Дудя заподозрили в продаже квартиры в Москве 20:07
Высказываниями индийских политиков о пророке Мухаммеде возмутились в арабских... 20:07
В США полицейский, наклеивший нацистскую символику на дверь кабинета, получил... 20:02
НАТО надеется, что вступление Финляндии и Швеции займет «недели или месяцы, а не... 20:01
Российские теннисисты смогут принять участие в Открытом чемпионате США 19:57
Российский блогер сравнил бургеры из нового «Макдоналдс»... 19:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЦБ счел недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В Банке России заявили о недопустимости одностороннего установления банками комиссий на обслуживание счетов и вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указал Центробанк РФ, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем установлении или увеличении комиссий нарушает права потребителей. Вместе с тем ЦБ отметил, что публикация банком изменений на своем официальном сайте не может признаваться офертой, «когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений».

Регулятор также счел необходимым не допускать в договоры, заключаемые с потребителями, банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за осуществление операций.

По мнению Центробанка, также является недопустимым взимание с клиентов комиссий, увеличенных или установленных финансовым учреждением «в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».

Ранее стало известно, что Центробанк проверит законность введения комиссий по валютным счетам в российских банках. Как отмечал ЦБ, одностороннее изменение условий договора банкового вклада, в том числе введение или увеличение комиссии, является нарушением закона о банках и банковской деятельности.

До этого сообщалось, что Тинькофф банк вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте.

Также «Гaзета.Ru» писала, что доля валютных вкладов физических лиц в российских банках к началу мая опустилась до 14,4%. Это стало минимальным значением с января 2015 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть