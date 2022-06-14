ЦБ счел недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов

В Банке России заявили о недопустимости одностороннего установления банками комиссий на обслуживание счетов и вкладов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как указал Центробанк РФ, включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений об одностороннем установлении или увеличении комиссий нарушает права потребителей. Вместе с тем ЦБ отметил, что публикация банком изменений на своем официальном сайте не может признаваться офертой, «когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений».

Регулятор также счел необходимым не допускать в договоры, заключаемые с потребителями, банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за осуществление операций.

По мнению Центробанка, также является недопустимым взимание с клиентов комиссий, увеличенных или установленных финансовым учреждением «в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».

Ранее стало известно, что Центробанк проверит законность введения комиссий по валютным счетам в российских банках. Как отмечал ЦБ, одностороннее изменение условий договора банкового вклада, в том числе введение или увеличение комиссии, является нарушением закона о банках и банковской деятельности.

До этого сообщалось, что Тинькофф банк вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте.

Также «Гaзета.Ru» писала, что доля валютных вкладов физических лиц в российских банках к началу мая опустилась до 14,4%. Это стало минимальным значением с января 2015 года.