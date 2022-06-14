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Медведев заявил о намерении оппонентов «нанести ущерб российскому ТЭК»

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оппоненты России хотят «нанести максимальный ущерб российскому ТЭК». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разумеется, наши оппоненты продолжат делать все, чтобы нанести максимальный ущерб отечественному топливно-энергетическому комплексу, расшатать позиции России в Арктике», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России отправило в правительство страны разработанный им список мер поддержки российского топливно-энергетического комплекса. Меры предлагаются на фоне введенных антироссийских санкций.

Некоторые из предложенных мер, вероятно, включат в готовящийся кабмином план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики.

По данным издания, Министерство энергетики признало невозможность достижения в сложившихся условиях углеродной нейтральности к 2050 году. Речь о секторах экономики, подведомственных российскому ведомству: газовой и угольной промышленности, нефтяной, а также электроэнергетике.

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