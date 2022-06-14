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Хуснуллин заявил, что восстановлением Донбасса займутся 4 тысячи строителей из России

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Около 2,5 тыс. специалистов из России занимаются восстановлением инфраструктуры ДНР (Донецкой народной республики) и ЛНР (Луганской народной республики) и в ближайшее время к этому процессу подключатся еще полторы тысячи строителей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Продолжаем увеличивать темпы работ по восстановлению ДНР и ЛНР. Уже порядка 2 500 российских специалистов и почти 800 единиц техники работают на территории республик. В ближайшее же время отправятся еще 1 500 строителей и 200 единиц техники», — написал он.

В начале июня пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что деньги на восстановление Украины нужно взять из замороженных в Европе российских активов. Он имеет в виду имущество Российской Федерации (активы Центробанка) и собственность российских олигархов.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во время частного визита в Италию, что считает восстановление Украины европейским моральным долгом.

До этого она говорила, что Евросоюз будет готов в будущем привлечь инвестиции на восстановление Украины только в обмен на реформы.

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