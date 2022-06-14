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Российский Минфин из-за санкций ограничил публикацию данных об исполнении бюджета

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России частично ограничило распространение информации о формировании бюджетной отчетности. Сообщение об этом пресс-служба эконмического ведомства опубликовала на своем сайте.

Ограничение ввели для минимизации рисков введения дополнительных санкций.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — сообщает пресс-служба Минфина.

Так в ведомстве прокомментировали предварительные данные об исполнении бюджета за январь – май 2022 года.

Министерство опубликовало лишь общие данные о поступивших в казну деньгах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита. За первые пять месяцев 2022 года, по предварительной оценке министерства, профицит составил 1,495 трлн рублей.

На прошлой неделе пресс-служба Минфина сообщила, что заказчики до конца 2022 года смогут закупать товары без привязки к установленным предельным ценам. Правило ввели временно на фоне значительного роста цен.

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