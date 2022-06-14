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В Еврокомиссии заявили о необходимости развития возобновляемых источников энергии

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Reuters

Евросоюзу нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), которые заменят нефть, газ и уголь из России. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая в комитете Европарламента, пишет РИА «Новости».

По ее словам, центральным элементом плана Еврокомиссии Repower EU является развитие возможностей для возобновляемой энергетики в системе Евросоюза.

«Не будет смысла в том, чтобы пытаться заменить газ, нефть и уголь из России просто на газ, нефть и уголь откуда-то еще», — заявила Симсон.

Как отметила еврокомиссар, замена российских энергоресурсов на их поставки из других регионов поставила под угрозу цели Евросоюза по декарбонизации. Кроме того, Симсон не видит в этом экономического смысла.

В конце мая газета Financial Times сообщила, что еврокомиссар по энергетике Симсон заявила о разработке Европейским союзом планов на случай прекращения поставок газа из России.

Тогда же она сказала, что Евросоюз также прорабатывает возможность увеличения поставок газа из Израиля через территорию Египта и продолжает свои контакты с Алжиром.

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