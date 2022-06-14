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Госдума во II чтении разрешила использовать образы коней и жокеев в рекламе азартных игр

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России организаторам азартных игр могут разрешить размещение образов лошадей, наездников и жокеев на лошадях в рекламе, основанных на риске игр и пари, пишет ТАСС.

Законопроект об этом 14 июня Госдума приняла во втором чтении. Документ инициировало правительство России. Власти хотят расширить перечень случаев, при которых можно размещать рекламу, основанных на риске игр и пари, в тотализаторах.

Речь идет о рекламе в печатных изданиях, специализирующихся на конном спорте, соответствующих сайтах, а также о рекламе в эфире в ходе трансляции соревнований по конному спорту.

Необходимость принятия проекта объясняют последующим за принятием документа развитием ипподромов, созданием системы национального конного тотализатора. Кроме того, в кабмине указывают, что это может поспособствовать развитию коневодства за счет привлечения дополнительных денег, отчисляемых организаторами азартных игр в тотализаторах.

Ранее 14 июня первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал, что депутаты предлагают ввести штрафы за выброшенного питомца до 30 тысяч рублей.

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