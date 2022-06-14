Рада обратилась к Зеленскому с просьбой начать переговоры о списании долгов Украины

Верховная рада обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры о списании долгов Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление украинского парламента.

«Проектом акта предлагается обратиться к президенту Украины, кабинету министров Украины с предложением немедленно провести переговоры со всеми зарубежными партнерами-кредиторами Украины по пересмотру и списанию всего государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины», — указано в сообщении.

В документе также указывается, что данный момент внешний долг Украины составляет $56,83 млрд — и до конца 2022 года иностранным кредиторам необходимо отдать $3,4 млрд.

По мнению авторов обращения, нынешняя ситуация является форс-мажором, который позволяет списать Украине долги.

Ранее стало известно, что внешний долг России с начала года снизился на $2,6 млрд.