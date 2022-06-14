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Песков заявил, что Кремле не наблюдают тенденции отъезда из страны миллионеров

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в Кремле не видят тенденцию, связанную с якобы отъездом из РФ долларовых миллионеров.

По словам Пескова, сейчас тему миграции состоятельных соотечественников планируют затронуть на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ)..

«Мы не замечаем такую тенденцию, мы не знаем, что это за компания [опубликовавшая подобные данные], а, главное, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков не уточнил, в каком формате данную тему поднимут во время экономического форума, организованного в Санкт-Петербурге.

Ранее ежеквартального доклада британской компании Henley & Partners стало известно, что более 15 тыс. долларовых миллионеров могут покинуть Россию до конца 2022 года. Согласно оценкам организации, около 101 тыс. жителей РФ обладают состоянием, превышающим $1 млн.

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