В СберБанк Онлайн появились ПИФы с выплатой промежуточного дохода

Клиентам Сбера стали доступны открытые ПИФы с ежеквартальной выплатой дохода на депозит под рыночные ставки. Чтобы получить часть инвестиционного дохода, пайщику не нужно гасить свои паи или проводить с ними какие-либо другие операции.

Новые фонды инвестируют в широкий набор финансовых инструментов и отличаются степенью риска. Появление такой возможности актуально для клиентов, поскольку она повышает гибкость распоряжения своими средствами и дает новые возможности.

«Фонд акций с выплатой дохода» подразумевает инвестирование в широкий круг акций крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики, среди которых «Газпром», ГМК «Норильский Никель», «Роснефть», НЛМК и другие. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток, что потенциально позволяет получить высокий доход.

«Фонд облигаций с выплатой дохода» предполагает создание портфеля из рублевых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне, благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем. Фонд инвестирует в облигации, выпущенные государством и надежными отечественными компаниями с целью фиксирования высоких рублевых ставок на больший срок, чем по депозитам.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода» подойдет инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции. Такой ПИФ подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн и банковских отделениях. Минимальная сумма вложений и пополнений – 50 тысяч рублей.