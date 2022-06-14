Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Канье Уэст обвинил adidas в плагиате его тапок Yeezy 12:49
Первый зампред Сбера Ведяхин рассказал, в чем нейросети уже превосходят человека 12:48
Зеленский поставил посольствам задачу раздобыть как можно больше оружия 12:47
Офис Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа вводить санкции против России 12:47
Критик Гаспарян сравнил Бузову с Мадонной 12:47
Телеведущая Эллен ДеДженерес впервые в жизни отдыхает в Бодруме 12:46
«Спартак» выпустил видеоролик, посвященный сменившему свой игровой номер Промесу 12:45
Захарова сравнила ответ Белого дома о Байдене со словами пресс-секретаря Ельцина 12:43
Садальский раскрыл причину ссоры с Татьяной Васильевой 12:41
Компания заплатит $2000 добровольцу, который запустит у себя дома 100 тараканов 12:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В СберБанк Онлайн появились ПИФы с выплатой промежуточного дохода

close
100%
Depositphotos

Клиентам Сбера стали доступны открытые ПИФы с ежеквартальной выплатой дохода на депозит под рыночные ставки. Чтобы получить часть инвестиционного дохода, пайщику не нужно гасить свои паи или проводить с ними какие-либо другие операции.

Новые фонды инвестируют в широкий набор финансовых инструментов и отличаются степенью риска. Появление такой возможности актуально для клиентов, поскольку она повышает гибкость распоряжения своими средствами и дает новые возможности.

«Фонд акций с выплатой дохода» подразумевает инвестирование в широкий круг акций крупнейших российских компаний из девяти секторов экономики, среди которых «Газпром», ГМК «Норильский Никель», «Роснефть», НЛМК и другие. Компании имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости, а также обеспечивают дивидендный поток, что потенциально позволяет получить высокий доход.

«Фонд облигаций с выплатой дохода» предполагает создание портфеля из рублевых долговых бумаг со стабильным купонным доходом и с ограничением рисков на низком уровне, благодаря высокой диверсификации и активному управлению портфелем. Фонд инвестирует в облигации, выпущенные государством и надежными отечественными компаниями с целью фиксирования высоких рублевых ставок на больший срок, чем по депозитам.

«Фонд смешанных инвестиций с выплатой дохода» подойдет инвесторам, которые хотели бы получить доход выше, чем по облигациям, но при этом не готовы к рискам, которые присущи вложениям в акции. Такой ПИФ подразумевает сбалансированные инвестиции в диверсифицированный портфель акций и облигаций, соотношение которых может изменяться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Все фонды доступны неквалифицированным инвесторам в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн и банковских отделениях. Минимальная сумма вложений и пополнений – 50 тысяч рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть