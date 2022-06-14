Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья на Пхукете

Россияне в период с января по март 2022 года купили на Пхукете 74 квартиры общей стоимостью $7 млн, заняв первое место среди иностранных покупателей. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на данные таиландского Центра информации о недвижимости.

Российские граждане в январе-марте приобрели 74 квартиры стоимостью 245 млн батов (около $7 млн), заняв первое место. Второе место занял Китай, где жители этой страны купили 14 объектов стоимостью $1,5 млн. Замыкает тройку лидеров США с результатом в 9 приобретенных объектов за $1,4 млн.

В публикации отметили, что Россия в 2021 году заняла второе место, так как первое было у Китая. Однако из-за коронавируса и очередных ковидных ограничений китайцы стали проявлять все меньше активности к покупке жилья в Таиланде.

По словам управляющего директора Knight Frank Thailand Наттхи Кахапаны, рынок кондоминиумов в стране будет расти из-за активности зарубежных покупателей, в частности россиян. Благодаря этому цены на жилье в регионе могут вырасти в среднем на 10-15%.

В начале мая эксперты аналитического центра EU Tax Observatory сообщили, что россияне стали владеть 3% недвижимости в Дубае на сумму $3,3 млрд.