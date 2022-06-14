Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Брайан Крэнстон вспомнил, как актеры «Офиса» чуть не погибли от отравления... 11:16
Лиззо изменила слова песни после критики в соцсетях 11:15
Нелегальных мигрантов будут отправлять из Великобритании обратно в Руанду 11:09
Собчак отдала сына в частную школу со стоимостью обучения 2,5 миллиона рублей... 11:09
Глава МИД Румынии потребовал увеличения контингента НАТО в стране 11:07
Сенатор Цеков: инициатива об отзыве признания стран Балтии является предупреждением 11:06
Суд на Украине запретил деятельность партии «Наши» 11:04
Autocar Japan: автопром Японии подсчитывает убытки от потери рынка России 11:03
Пресс-служба московского «Спартака» анонсировала важное заявление 11:00
Тайвань назвал абсурдом территориальные притязания Китая 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россияне заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья на Пхукете

close
100%
Reuters

Россияне в период с января по март 2022 года купили на Пхукете 74 квартиры общей стоимостью $7 млн, заняв первое место среди иностранных покупателей. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на данные таиландского Центра информации о недвижимости.

Российские граждане в январе-марте приобрели 74 квартиры стоимостью 245 млн батов (около $7 млн), заняв первое место. Второе место занял Китай, где жители этой страны купили 14 объектов стоимостью $1,5 млн. Замыкает тройку лидеров США с результатом в 9 приобретенных объектов за $1,4 млн.

В публикации отметили, что Россия в 2021 году заняла второе место, так как первое было у Китая. Однако из-за коронавируса и очередных ковидных ограничений китайцы стали проявлять все меньше активности к покупке жилья в Таиланде.

По словам управляющего директора Knight Frank Thailand Наттхи Кахапаны, рынок кондоминиумов в стране будет расти из-за активности зарубежных покупателей, в частности россиян. Благодаря этому цены на жилье в регионе могут вырасти в среднем на 10-15%.

В начале мая эксперты аналитического центра EU Tax Observatory сообщили, что россияне стали владеть 3% недвижимости в Дубае на сумму $3,3 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть