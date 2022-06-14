WSJ: в конгрессе США хотят ограничить инвестиции в Китай

Конгрессмены США настаивают на принятии законопроекта, ужесточающего ограничения на инвестиции американских компаний в экономику Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно законопроекту, работающие в США компании будут обязаны предоставлять сведения об определенных видах инвестиций. Новая межведомственная комиссия для проверки и блокирования инвестиций будет проверять, отвечают ли эти вложения интересам национальной безопасности страны.

В конгрессе полагают, что эта мера позволит повысить конкурентоспособность США по отношению к Китаю и ограничить вовлеченность страны в технологический сектор китайской экономики.

Ранее научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь заявил, что в Китае видят попытки Запада добиться изоляции России от Китая и даже КНР от всего остального мира. Он назвал это попыткой США создать собственный способ доминирования над остальным миром.

В мае глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал Китай единственной страной, способной изменить миропорядок. По его словам, США все еще считают политику КНР главным долгосрочным вызовом международному порядку, однако не хотят конфликта или «новой холодной войны».