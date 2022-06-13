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Госдеп: США совместно с G7 работают над ужесточением санкций против России

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J. Scott Applewhite/AP

Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами-членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России. Об этом он сообщил во время выступления в одном из экспертных центров Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — сказал Хоган.

Он также заявил, что замороженные активы Центрального банка России могут использовать на нужды реконструкции Украины, но для этого необходимо устранить много юридических препятствий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американским еврейским комитетом (American Jewish Committee, AJC) и попросил их усилить санкции против России.

По его словам, Украина «нуждается в мощном наступательном оружии», поскольку в противном случае «конфликт только затянется».

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Санкции против России
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