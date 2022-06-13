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Bloomberg: власти Германии готовятся выделить миллиарды евро для спасения Gazprom Germania

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что власти Германии планируют выделить до €10 млрд. на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшей «Газпрому». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Власти Германии готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения «Газпрома», которое теперь находится под контролем энергетического регулятора страны», — утверждается в публикации.

Агентство подчеркивает, что ожидается, что «банк KfW Group выдаст кредит в размере от 5 до 10 млрд. евро» на спасение Gazprom Germania. Предполагается, что сумму могут предоставить уже на этой неделе. По словам источников агентства, переговоры по данному вопросу все еще ведутся и могут в дальнейшем измениться.

В публикации отмечается, что эта сумма может помочь стабилизировать положение компании, а также обеспечить ей надежность поставок после того, как РФ ограничила поставки Gazprom Germania.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, есть серьезные практические проблемы».

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