Жилье на вторичном рынке России подешевело на рекордные за несколько лет 2,1% в мае

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1% в мае 2022 года. Об этом ТАСС заявила заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

«Цена на вторичное жилье в России снижается второй месяц подряд. В мае готовые квартиры подешевели на рекордные за несколько лет 2,1% — до 78 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в апреле снижение было более сдержанным — на уровне 0,5%», — отметила Ахметдинова.

По ее словам, изменения между ценой предложения и реальной ценой продажи произошли из-за высокого спроса на более дешевые варианты квартир. Однако не все собственники оказались готовы снижать цены, но все же согласились предоставить скидку реальному покупателю.

Она добавила, что сейчас спрос постепенно восстанавливается после серьезной просадки весной, когда ключевая ставка резко поднялась. Однако объем предложения на рынке сейчас находится на высоком уровне, который куда больше спроса.

В конце мая «Коммерсант», ссылаясь на данные Национального рейтингового агентства (НРА) написал, что к концу 2022 года в Москве и Подмосковье квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут вырасти в цене на 20-30%.