Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Полковник Ходаренок рассказал, почему пушки «Рапира» ВСУ бесполезны в качестве ПТРК 12:28
МИД КНР: США подрывают стабильность в Тайваньском проливе под прикрытием мирных... 12:25
Экономика Британии просела на 0,3% в апреле на фоне роста цен... 12:25
Победительница «Ролан Гаррос» Морозова заявила, что в Великобритании восхищаются... 12:22
Глава парламента Крыма сравнил Байдена со шкодливым ребенком, избегающим ответственности 12:20
The Hill: реакторы на предприятиях США остановятся без экспорта обогащенного... 12:18
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников 12:12
В Нижнем Тагиле пара занялась сексом на лужайке перед торговым центром 12:11
В Минобороны России заявили о поражении пункта управления ВСУ в районе... 12:11
Жилье на вторичном рынке России подешевело на рекордные за несколько лет... 12:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Доля смартфонов из Европы и США среди покупок россиян сократилась до 12% за три месяца

close
100%
Depositphotos

Доля американских и европейских телефонов в общем объеме купленных этой весной гаджетов снизилась более чем в два раза и достигла 12%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

«Доля американских и европейских смартфонов за март — май 2022 года от всех покупок таких гаджетов резко снизилась — до 12% с 27% годом ранее», — отметили авторы исследования.

В публикации указали, что больше всего россияне стали покупать смартфоны из Китая и Кореи. В период с марта по май 2022 года их доля выросла до 88% с 73% годом ранее. Хотя в 2021 году их доля также была на первом месте среди общего числа покупок смартфонов.

По данным «Русского стандарта», больше всего смартфонов в этом году покупали в апреле. Средний чек за этот месяц был 32,66 тыс. рублей. В марте же он был на уровне 22,81 тыс. рублей, а в мае около 12,99 тыс. рублей.

В начале июня продавцы бытовой техники и электроники сообщили о сокращении ассортимента после заявлений ряда зарубежных производителей о прекращении работы в России и трудностях в поставках комплектующих.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть