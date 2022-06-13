Доля смартфонов из Европы и США среди покупок россиян сократилась до 12% за три месяца

Доля американских и европейских телефонов в общем объеме купленных этой весной гаджетов снизилась более чем в два раза и достигла 12%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование банка «Русский стандарт».

«Доля американских и европейских смартфонов за март — май 2022 года от всех покупок таких гаджетов резко снизилась — до 12% с 27% годом ранее», — отметили авторы исследования.

В публикации указали, что больше всего россияне стали покупать смартфоны из Китая и Кореи. В период с марта по май 2022 года их доля выросла до 88% с 73% годом ранее. Хотя в 2021 году их доля также была на первом месте среди общего числа покупок смартфонов.

По данным «Русского стандарта», больше всего смартфонов в этом году покупали в апреле. Средний чек за этот месяц был 32,66 тыс. рублей. В марте же он был на уровне 22,81 тыс. рублей, а в мае около 12,99 тыс. рублей.

В начале июня продавцы бытовой техники и электроники сообщили о сокращении ассортимента после заявлений ряда зарубежных производителей о прекращении работы в России и трудностях в поставках комплектующих.