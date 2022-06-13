Власти Кузбасса спрогнозировали падение инвестиций в угледобычу на 10% к концу года

Объемы инвестиций в угольную отрасль Кемеровской области могут сократиться на 10% к концу 2022 года из-за санкций и ограничений. Об этом ТАСС заявили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

«По причине введения международных санкций в отношении России в текущем году ожидается сокращение объемов инвестиций в угольной отрасли Кузбасса порядка 10%», — отметили в ведомстве.

В министерстве указали, что объем инвестиций оценивается в 32,3 млрд рублей. Большая часть этих средств (30,8 млрд рублей) уже была инвестирована в первом квартале 2022 года. Вложения ушли на модернизацию работающих предприятий и строительство новых объектов. Например, уже в этом году в планах открытие обогатительной фабрики шахты «Сибирская» с мощностью переработки в 6 млн тонн угля за год.

В начале июня власти Кузбасса спрогнозировали сокращение годовых объемов добычи в регионе на 5-7% в случае снижения объемов отгрузки в северо-западном направлении из-за отказа стран Европы от российского угля.