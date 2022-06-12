Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МВД: на концерте в честь Дня России в Москве присутствуют 42 тыс... 19:28
Депутат Госдумы Гутенев: после ухода Tetra Pak в России будет упаковка «сероватых... 19:21
В центре Екатеринбурга открыли десятки национальных подворий 19:19
Бойца поп-ММА из вирусного мема депортировали из России в Таджикистан 19:14
Врач-онколог Утяшев объяснил, как правильно загорать людям с белой кожей 19:10
Американские военные высадились на шведском острове Готланд в рамках учений... 19:10
The Independent сообщила о гибели под Северодонецком британского наемника... 19:02
Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak экспорт продукции в Россию 19:00
Журнал Travel&Leisure назвал семь вещей, которые нельзя делать в ресторанах 18:58
Источник: экс-форвард «Баварии» и «Ювентуса» Коста зимой пытался... 18:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Итальянцы из-за роста цен потратят на еду на €8 млрд больше, чем в 2021 году

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Итальянские семьи потратят в 2022 году на €8,1 млрд больше, чем годом ранее. На это повлиял рост цен, вызванный ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на результаты анализа влияния роста цен на потребительские корзины, проведенного ассоциацией итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Отмечается, что расходы итальянцев на овощи составят на €1,95 млрд больше. Хлеб, макаронные изделия и рис подорожают на €1,48 млрд, а на мясо и колбасные изделия итальянцы потратят на €1,35 млрд больше, чем в 2021 году.

Сообщалось, что рекордный за последние 39 лет уровень инфляции зарегистрирован в Дании, впервые с мая 1983 года показатель составил 7,4 %.

В Чехии также инфляция в мае достигла рекордных значений за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции в отношении России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. При этом Джанет Йеллен заверила, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть