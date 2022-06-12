Итальянцы из-за роста цен потратят на еду на €8 млрд больше, чем в 2021 году

Итальянские семьи потратят в 2022 году на €8,1 млрд больше, чем годом ранее. На это повлиял рост цен, вызванный ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на результаты анализа влияния роста цен на потребительские корзины, проведенного ассоциацией итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Отмечается, что расходы итальянцев на овощи составят на €1,95 млрд больше. Хлеб, макаронные изделия и рис подорожают на €1,48 млрд, а на мясо и колбасные изделия итальянцы потратят на €1,35 млрд больше, чем в 2021 году.

Сообщалось, что рекордный за последние 39 лет уровень инфляции зарегистрирован в Дании, впервые с мая 1983 года показатель составил 7,4 %.

В Чехии также инфляция в мае достигла рекордных значений за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции в отношении России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. При этом Джанет Йеллен заверила, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.