В Австрии готовятся к «любому сценарию», несмотря на непрерывные поставки газа из РФ

Поставки газа из России в Австрию идут без ограничений, сообщила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер, передает ТАСС.

По словам министра, несмотря на непрерывность поставок, нужно быть готовым к «любому сценарию», а согласно планам ЕС по отказу от российского газа доверять России больше нельзя.

Отмечается, что Гевесслер не смогла ответить на вопрос о новых контрактах на поставку газа из других стран. По ее словам, Австрия сейчас ведет переговоры с Норвегией и странами Африки.

Также, по мнению министра, единственная альтернатива отказу от российского газа в Европе — сохранение боязни, что РФ отключит газ.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у «Газпрома» газохранилище в Хайдахе.

Bloomberg писал, что в результате антироссийских действий Германии может пострадать крупнейшее газовое хранилище в Центральной Европе Хайдах, расположенное в Австрии. Автор материала отметил, что Берлин лишил Вену важнейших поставок топлива, в то время как Европе крайне важно запастись газом, для поддержания промышленности и прогревания помещений следующей зимой.