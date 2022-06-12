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Inside Over: экономическое противостояние с Россией угрожает существованию Европы

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Reuters

Обозреватель итальянского портала Inside Over Андреа Мураторе утверждает, что экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной программы в последние годы создает ситуацию высокой неопределенности», — утверждает обозреватель.

Он отмечает, что ЕС грозит рецессия, чтобы избежать ее следует сократить количество денег в экономике. Одновременно с этим уровень зарплат продолжает падать, и люди начинают сильно экономить. При этом Европа не может снизить свою зависимость от газа, нефти и никеля, кобальта, неона и другого сырья, выплачивая Москве большие деньги, так как цены на эти ресурсы сильно выросли.

По мнению Мураторе, выйти из этой ситуации может помочь поиск новой промышленной политики, которая даст ЕС возможность стать независимым в важных отраслях экономики. Но сейчас эти проблемы игнорируются, поскольку Брюссель делегирует решение важных вопросов наднациональным силам и рынкам.

Ранее колумнист издания Myśl Polska Лукаш Ястржембский заявил, что Польша может столкнуться с социальными протестами невиданной силы из-за ухудшения экономики и роста социального неравенства.

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