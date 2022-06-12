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Пасечник заявил, что власти Украины заморозили счета луганских фермеров

Глава ЛНР Пасечник: Киев заморозил счета луганских фермеров

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что счета местных фермеров заморозили в украинских банках. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, фермерам «никто возвращать эти деньги не собирается», а они сейчас сельхозпроизводителям срочно нужны для новой посевной и сбора урожая.

Он добавил, что сейчас необходимо вывозить сельхозпродукцию фермеров с освобожденных территорий.

Минэкономразвития России разработало схему избавления российских банков от замороженных за рубежом активов.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что деньги на восстановление Украины нужно взять из замороженных в Европе российских активов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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