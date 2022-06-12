Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Аналитик Юшков отверг возможность снижения цен на газ в Европе до $300... 13:32
Елизавета II стала второй в списке самых долго правящих монархов в истории 13:27
Берлускони рассказал о звонках Путину из-за Украины 13:24
Тренер, которого мог подписать «Краснодар», договорился о двухлетнем контракте... 13:20
МО РФ показало видео пуска ракет «Калибр» с фрегата ЧФ по военным... 13:19
В ДНР заявили, что шахта им. Скочинского в Донецке обесточена из-за обстрелов 13:07
Анита Цой рассказала, за что ударила своего будущего мужа на свидании 13:07
Владелец бывшего McDonald's Говор заявил об инвестициях в бизнес в размере... 13:05
NYT: Байдену не стоит баллотироваться на пост президента США в 2024 году 12:59
Путин заявил, что россиян объединяют патриотизм и ценности 12:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Чехии увеличилась стоимость бензина за один литр

close
100%
Depositphotos

В Чехии на автозаправочных станциях (АЗС) цена на бензин в среднем составила 47,31 кроны или $2,06 за один литр, передает ТАСС со ссылкой на информацию компании CCS.

Средняя стоимость дизельного топлива равна 46,53 кроны или около $2 за литр. Агентство сообщает, что такие показатели — исторический рекорд для Чехии.

В прошлом году цена на бензин в стране была ниже на 16,79 кроны (примерно $0,7 по тогдашнему курсу), а дизельного топлива — на 20,53 кроны (около $0,9) меньше.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе во Франции подросли цены на топливо — на 13 центов.

До этого телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования сообщил, что средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть