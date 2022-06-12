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Саудовская Аравия решила сократить поставки нефти в Китай в июле из-за поставок из РФ

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Depositphotos

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco решила сократить поставки сырой нефти в Китай в июле 2022 года на фоне роста импорта российского топлива китайскими нефтяными компаниями. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Saudi Aramco уведомила как минимум пять азиатских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), большинство из которых китайские, о том, что в июле она будет поставлять меньше контрактных объемов сырой нефти, отметили в публикации.

Сокращение произошло из-за того, что Китай в последнее время стал активно закупать нефть из России с большой скидкой по сравнению с другими странами. Также наблюдается высокий спрос на нефть из Саудовской Аравии во всем мире. Поэтому поставки саудовской нефти на рынок сейчас стали ограниченными.

10 июня японская газета Nihon Keizai написала, что эффективность санкций Запада против РФ снижается из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией.

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