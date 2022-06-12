Премьер Эстонии призвала западные страны отказаться от бизнеса с Россией

Глава правительства Эстонии Кая Каллас на фоне ситуации на Украине призвала Запад воздержаться от деловых связей с Россией, передает РИА «Новости».

«Наша политика должна основываться на понимании того, что российская угроза не исчезнет завтра. Возврата к обычному бизнесу быть не должно. На самом деле, никакого бизнеса вообще быть не должно», — заявила она в статье для британской газеты.

Каллас добавила, что западные страны должны быть осторожны с «преждевременными призывами к прекращению огня и миру».

Ранее она заявляла, что НАТО следует расширить свое присутствие на восточном фланге. По ее мнению, необходимость подобного решения вызвана эскалацией украинского кризиса.

До этого Каллас в шутку согласилась заменить британского лидера Бориса Джонсона на его премьерском посту после недавнего голосования по вынесению вотума недоверия политику.