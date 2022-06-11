Международный онлайн-ритейлер Wildberries начал продавать товары бренда Pull&Bear, пишет ТАСС.

Как передает агентство, в каталоге Wildberries появилась верхняя одежда, джинсы, трикотаж марки Pull&Bear. Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti.

Massimo Dutti и Pull&Bear входят в группу компаний Inditex. Ранее компания приостановила работу на территории России из-за событий на Украине. Также в ГК входят бренды одежды Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius.

На этой неделе в пресс-службе Inditex ТАСС сообщили, что магазины компании в России по-прежнему временно закрыты. Дату открытия не называли.

Накануне сообщалось, что Международная конфедерация обществ потребителей (КонФОП) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором попросила принять меры к компании Wildberries, которая начала брать с клиентов деньги за возврат невыкупленного товара.

Защитники прав потребителей утверждают, что маркетплейс ранжирует клиентов в зависимости от суммы заказа и процента выкупленного товара.