В Госдуме допустили изменение названия ресторанов KFC

Заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко заявила, что названия ряда кафе и ресторанов в России, обозначенные не на русском языке, придется поменять. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, вероятно, эта мера коснется и американской сети быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken, в переводе с английского языка — «Жареный цыпленок из Кентукки»).

«Да. Моя позиция, что нужно все объяснять, а то смотришь и не понимаешь, что там и для чего это, и что там вообще продается. Это делается не для того, чтобы кому-то плохо сделать, а чтобы сделать хорошо нашим гражданам. Даже если есть текст на английском, нужен обязательно перевод», — высказала мнение депутат.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. По оценкам автора законопроекта, главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской («Единая Россия»), около 80% вывесок в Москве содержат иностранные слова, а в центре российской столицы на 30%-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. Парламентарий считает, что это «неуважение к русскому языку и родной стране».

Ранее сообщалось, что из-за санкций на польскую картошку в KFC пропали хашбрауны.