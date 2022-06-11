Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Запашный раскритиковал Макаревича за отказ давать своему сыну российское гражданство 13:01
В США считают, что СВО показала важность активной защиты танков 12:57
Бритни Спирс на своей свадьбе повторила знаменитый поцелуй с Мадонной 12:55
Агент Селюк заявил, что в Швейцарии и Греции шокированы назначением Абаскаля... 12:51
CNN: США готовы к «перезагрузке» отношений с Саудовской Аравией 12:50
Вучич дал отпор Шольцу, требовавшему ввести санкции против РФ 12:48
Михаил Шац признался, что остался бы в России только ради дочери 12:45
В Финляндии оценили ущерб от запрета полетов над Россией 12:41
Самый мощный смартфон Xiaomi поступил в продажу по цене 60 тысяч рублей 12:36
Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП игрока сборной Болгарии 12:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме допустили изменение названия ресторанов KFC

Депутат Драпеко предложила переименовать ресторан KFC в «Жареный цыпленок из Кентукки»

close
100%
Depositphotos

Заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко заявила, что названия ряда кафе и ресторанов в России, обозначенные не на русском языке, придется поменять. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, вероятно, эта мера коснется и американской сети быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken, в переводе с английского языка — «Жареный цыпленок из Кентукки»).

«Да. Моя позиция, что нужно все объяснять, а то смотришь и не понимаешь, что там и для чего это, и что там вообще продается. Это делается не для того, чтобы кому-то плохо сделать, а чтобы сделать хорошо нашим гражданам. Даже если есть текст на английском, нужен обязательно перевод», — высказала мнение депутат.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. По оценкам автора законопроекта, главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской («Единая Россия»), около 80% вывесок в Москве содержат иностранные слова, а в центре российской столицы на 30%-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. Парламентарий считает, что это «неуважение к русскому языку и родной стране».

Ранее сообщалось, что из-за санкций на польскую картошку в KFC пропали хашбрауны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть