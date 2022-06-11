Жителям Херсонской области пообещали списать долги перед украинскими банками

Долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, спишут. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, это касается долгов, которые «остались после коллекторов и прочих разных банков».

Ранее Стремоусов заявил, что регион «никогда в жизни» не вернется в состав той Украины. По его словам, в настоящее время идет четкая интеграция Херсонской области в Российскую Федерацию.

Он также сообщал, что границы между Херсонской областью и Крымом в перспективе будут сняты, что поможет вывозу зерна с Херсонщины.

В Крыму заявили, что с прекращением транспортной блокады со стороны Херсонской области полуостров стал транзитной территорией для провоза грузов на экспорт.

24 февраля президент России Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.