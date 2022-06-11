Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Мелитополе открыли мемориальную доску в память о советском разведчике... 11:37
Клуб Бундеслиги просматривает полузащитника «Динамо» Фомина 11:36
В Мелитополе начали выдавать паспорта РФ 11:28
Лидер Туркменистана пересел на Aurus 11:28
СМИ: почти 25-тысячная группировка армии Турции может начать операцию в Сирии 11:27
Посол Украины Боднар сообщил, что не НАТО защищает Киев 11:24
В Китае напомнили, как ООН не предотвратила бомбежку Югославии войсками НАТО 11:18
Внучка Долиной спела на сцене Кремлевского дворца с бабушкой 11:16
Клебо подтвердил слова Большунова, что лыжники не разговаривают между собой 11:15
Прилучный показал отпускное фото с детьми и новой возлюбленной 11:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Москве самыми востребованными профессиями стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение

close
100%
РИА «Новости»

Наиболее востребованными сферами с высококвалифицированными кадрами на рынке труда в Москве стали IТ-отрасль, услуги для бизнеса и здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы на своем сайте со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IТ. На втором месте услуги для бизнеса, замыкает тройку лидеров — здравоохранение», — сказал Ефимов.

Уточняется, что в IТ-сфере с 2017 по 2021 год количество работников увеличилось на 60,6%. В сфере услуг для бизнеса число сотрудников повысилось на 46,6%. В области здравоохранения число занятых по итогам 2021 года составило на 25,7% больше, чем в 2017 году.

В целом за пять лет структура рынка труда Москвы почти не изменилась. В 2021 году больше всего людей заняты в сфере торговли (18,1%). Научную деятельность вели 11,2% человек, 8,5% работали в сферах финансов и страхования.

На этой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что на рынке труда в России снижается число вакансий. Если первую волну падения спроса на новых сотрудников с конца февраля и до середины апреля можно было связать в решением о приостановке ранее запланированного найма, то вторая волна, вероятно, касается начала сокращения числа рабочих мест.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть