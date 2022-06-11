В Москве самыми востребованными профессиями стали IТ, услуги для бизнеса и здравоохранение

Наиболее востребованными сферами с высококвалифицированными кадрами на рынке труда в Москве стали IТ-отрасль, услуги для бизнеса и здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы на своем сайте со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Среди сфер с самой высокой долей высококвалифицированных кадров наибольший прирост по среднесписочной численности работников зафиксирован в IТ. На втором месте услуги для бизнеса, замыкает тройку лидеров — здравоохранение», — сказал Ефимов.

Уточняется, что в IТ-сфере с 2017 по 2021 год количество работников увеличилось на 60,6%. В сфере услуг для бизнеса число сотрудников повысилось на 46,6%. В области здравоохранения число занятых по итогам 2021 года составило на 25,7% больше, чем в 2017 году.

В целом за пять лет структура рынка труда Москвы почти не изменилась. В 2021 году больше всего людей заняты в сфере торговли (18,1%). Научную деятельность вели 11,2% человек, 8,5% работали в сферах финансов и страхования.

На этой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что на рынке труда в России снижается число вакансий. Если первую волну падения спроса на новых сотрудников с конца февраля и до середины апреля можно было связать в решением о приостановке ранее запланированного найма, то вторая волна, вероятно, касается начала сокращения числа рабочих мест.