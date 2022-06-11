Исследование: каждый шестой немец питается нерегулярно

Каждый шестой житель Германии сейчас питается нерегулярно на фоне подорожания продуктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социологический институт INSA, устроивший исследований для таблоида Bild.

В ходе изучения ответов обнаружилось, что 13% граждан страны еще только задумываются как начать экономить на пище.

По итогам исследования, 16% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, отказываются ли они из-за высокой инфляции от регулярного питания.

Чаще всего на еде экономят люди из семей, доход которых после вычета налогов составляет до тысячи евро.

Также стало известно, что 42% участников исследования признались, что из-за инфляции стали готовить экономнее.

Данное исследование организовали 7 июня, в нем поучаствовали 1 002 человека.

Ранее стало известно, что в Германии предвидели рост цен на газ из-за прекращения РФ поставок ряду покупателей.