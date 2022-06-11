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Исследование: каждый шестой немец питается нерегулярно

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Reuters

Каждый шестой житель Германии сейчас питается нерегулярно на фоне подорожания продуктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социологический институт INSA, устроивший исследований для таблоида Bild.

В ходе изучения ответов обнаружилось, что 13% граждан страны еще только задумываются как начать экономить на пище.

По итогам исследования, 16% респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, отказываются ли они из-за высокой инфляции от регулярного питания.

Чаще всего на еде экономят люди из семей, доход которых после вычета налогов составляет до тысячи евро.

Также стало известно, что 42% участников исследования признались, что из-за инфляции стали готовить экономнее.

Данное исследование организовали 7 июня, в нем поучаствовали 1 002 человека.

Ранее стало известно, что в Германии предвидели рост цен на газ из-за прекращения РФ поставок ряду покупателей.

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