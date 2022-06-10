Госдеп: США и союзники были готовы к издержкам из-за санкций против России

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что Соединенные Штаты и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных санкций против России, пишет ТАСС.

По его словам, они были готовы к такому развитию событий, так как одновременно с вводом санкций учитывается и воздействие на саму страну.

Он также добавил, что антироссийские санкции отличный пример тому, что «во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий»

По мнению Вудхауса, намерения Евросоюза ограничить поставки нефти из России показывает, что они «готовы принять эти издержки», чтобы РФ получала меньше средств.

3 июня Евросоюз утвердил санкционный список по шестому пакету санкций против России. Было принято решение отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.