«Яндекс» сообщил о предварительной согласовании условий выкупа облигаций с их держателями

Транснациональная компания «Яндекс» предварительно согласовала условия выкупа акций со специальным комитетом держателей облигаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы поисковой системы.

««Яндекс» предварительно договорился с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. (материнская компания «Яндекса») о ключевых условиях выкупа облигаций», — сказали в компании.

Уточняется, что конвертируемые облигации можно выкупать при условии, что за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций «Яндекс» заплатит держателям $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V. Соглашения позволяют «Яндексу» выкупать оставшиеся ценные бумаги до 29 июля текущего года.

В конце апреля пресс-служба «Яндекса» сообщила о продлении периода для выкупа облигаций после приостановки торгов на Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой бирже до 7 июня 2022 года.

Ранее на этой неделе сообщалось, что пользователи «Яндекс.Маркета» теперь могут продавать на маркетплейсе подержанные смартфоны. На сайте площадки уже появился соответствующий раздел для Москвы и Санкт-Петербурга.