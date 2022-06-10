Власти Сербии опять повысили максимальные цены на бензин и дизельное топливо

С 10 июня в Сербии установили новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщило на своем сайте Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций стран.

По данным ведомства, с 10 июня максимальная розничная цена литра евродизеля составляет 209 динаров (около €1,77), а литра бензина «европремиум» 95 — 198 динаров (€1,67).

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что санкции Евросоюза, введенные против российской нефти, «вытащили из кармана» Сербии $600 млн.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в своем обращении предупредил о подорожании дизельного топлива и бензина из-за санкций против России.

Стоимость бензина в Нидерландах вернулась к рекордному значению. Снижение акцизного налога на топливо, решение о котором приняли власти страны, больше не дает нужный эффект. Сообщается, что с 1 апреля до конца года правительство страны снизило акциз на 17 центов за литр бензина и на 11 центов за литр дизельного топлива. Однако сейчас в Нидерландах бензин стоит дороже, чем до снижения акцизного налога.