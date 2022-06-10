Газета WSJ написала, что западные компании потеряли $59 млрд после ухода из России

Западные компании потеряли более $59 млрд из-за приостановки работы или полного ухода с российского рынка. Такую оценку привели исследователи Йельского университета, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики отметили, что потери понесли компании, работающие в нефтяной сфере, в области ритейла и судоходных компаний.

Например, американская корпорация Exxon Mobil понесла убытки в размере $3,4 млрд после выхода из нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. Крупнейшая в мире компания-производитель пива Anheuser-Busch InBev потеряла порядка $1,1 млрд в связи с продажей своего российского бизнеса.

Ученые из Индианского университета США изучили, как заявления компаний о сворачивании своей деятельности на рынке в России повлияли в краткосрочной перспективе. Анализ показал, что инвесторы «наказывали» американские компании за то, что они ушли из России, а неамериканские — за то, что они остались.

В середине мая обозреватель чешской газеты Lidovky Истван Леко заявил, что начав восстановление Украины, Запад неизбежно понесет огромные финансовые потери, которые мало кто из его представителей захочет взять на себя.